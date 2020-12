La Manovra è legge | il Senato conferma la fiducia con 156 sì

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) 'Soddisfatto' il ministro dell'Economia, mentre si lamenta il presidente di Palazzo Madama per la compressione dei tempi di discussione. Le opposizioni comunque non salgono sulle barricate

Il leader di Italia Viva in aula rilancia il Mes: "Può cambiare la storia della sanità italiana. Il governo decida cosa vuole fare da ...Il governo ha ottenuto la fiducia in Senato sulla legge di bilancio con 156 voti favorevoli, 124 contrari. Il provvedimento diventa così legge. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi è intervenuto in a ...