La Manovra è legge: bonus auto, assegno per figli, 800 euro a partite Iva. Ecco le misure (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Con il voto di fiducia del 30 dicembre, il Senato ha messo la parole fine al lungo iter della legge di Bilancio. Passerà alla storia come la Manovra dei bonus: rubinetti, tv, auto, occhiali, mobili, cellulari... Tutti gli incentivi previsti dal maxi provvedimento Leggi su corriere (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Con il voto di fiducia del 30 dicembre, il Senato ha messo la parole fine al lungo iter delladi Bilancio. Passerà alla storia come ladei: rubinetti, tv,, occhiali, mobili, cellulari... Tutti gli incentivi previsti dal maxi provvedimento

Corriere : Sorpresa in extremis. Servirà un decreto legge per correggere la manovra di Bilancio che dovrebbe essere approvata… - GruppoFICamera : “Questa #manovra manca degli elementi necessari per curare le ferite del Paese e per dare nuova linfa ai settori ec… - Corriere : Manovra 2021 è legge: bonus auto e tv, assegno per i figli, 800 euro per le partite Iva. Tutte le misure - PoveroUn : RT @Agenzia_Ansa: #Manovra: il Senato conferma la fiducia con 156 sì, è legge #ANSA - Corriere : Manovra 2021 è legge: bonus auto e tv, assegno per i figli, 800 euro per le partite Iva... -