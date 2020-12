La Manovra da 40 mld (con bonus di ogni tipo) è legge. Via libera in Senato (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Confermata la fiducia al governo sulla legge di bilancio con 156 voti a favore, 124 contrari e nessun astenuto. Contiene dallo stop ai licenziamenti fino a marzo 2021 alla proroga delle opzioni per ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Confermata la fiducia al governo sulladi bilancio con 156 voti a favore, 124 contrari e nessun astenuto. Contiene dallo stop ai licenziamenti fino a marzo 2021 alla proroga delle opzioni per ...

Andyphone : @b_giannuca112 @matteosalvinimi @massimogara La fonte è la Legge di bilancio (manovra) 2021, emendamento 3.025 come… - Chef_Artista : RT @S_Giacomoni: #Manovra. Bene approvazione #odg su incentivi fiscali #FondoSovrano! Necessaria trasformazione #PatrimonioDestinato (44 m… - Anguill_S_Italy : ... Lavoratori, imprese, famiglie e partite Iva i quattro punti cardinali della manovra da 40 mld da oggi al Senato… - GruppoFICamera : RT @S_Giacomoni: #Manovra. Bene approvazione #odg su incentivi fiscali #FondoSovrano! Necessaria trasformazione #PatrimonioDestinato (44 m… - PenelopeVr46 : @GuidoCrosetto a me preoccupa MOOOLTO di più 17 MILIARDI ( somma enorme!!) per la paritá di genere. Visto che non s… -