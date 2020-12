La magia Disney con MediCinema nelle stanze di degenza per i pazienti del Policlinico A. Gemelli (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La magia Disney arriva a Roma nelle stanze di degenza del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS con una programmazione all’insegna dello spirito natalizio dedicata ai pazienti dell’ospedale, in particolare ai più piccoli e alle loro famiglie. Grazie alla collaborazione tra MediCinema, The Walt Disney Company Italia e alla disponibilità tecnologica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, a partire dal 31 dicembre una programmazione di nuovi titoli targati Disney sarà in streaming direttamente sui monitor tv presenti in tutti i reparti dell’ospedale. Questa iniziativa permette a MediCinema di continuare la sua missione ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Laarriva a RomadidelUniversitario A.IRCCS con una programmazione all’insegna dello spirito natalizio dedicata aidell’ospedale, in particolare ai più piccoli e alle loro famiglie. Grazie alla collaborazione tra, The WaltCompany Italia e alla disponibilità tecnologica della FondazioneUniversitario AgostinoIRCCS, a partire dal 31 dicembre una programmazione di nuovi titoli targatisarà in streaming direttamente sui monitor tv presenti in tutti i reparti dell’ospedale. Questa iniziativa permette adi continuare la sua missione ...

QuotidianPost : La magia Disney con MediCinema nelle stanze di degenza per i pazienti del Policlinico A. Gemelli… - tuttocartoni : La magia #Disney con #MediCinema nelle stanze di degenza per i pazienti del Policlinico A. Gemelli… - alauda20 : @joey_spirit Ah ecco,mi sembrava così lontano da disney e dalla favola: non mi piace chi rompe una magia... - Aquila6811 : @marcopiccari1 Meglio i Walt Disney. Con il film si perde un po la magia della favola. - Dtti_digitale : Diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, il lungometraggio d’animazione targato Disney e Pixar Onward – Oltre… -

Ultime Notizie dalla rete : magia Disney La magia Disney arriva nel Policlinico Gemelli con MediCinema ScreenWEEK - Cinema e Serie TV La magia Disney con MediCinema nelle stanze di degenza per i pazienti del Policlinico A. Gemelli

Con Fata Madrina Cercasi, Noelle e Soul la magia Disney arriva con Medicinema direttamente nelle stanze di degenza A. Gemelli IRCCS ...

Onward – Oltre la Magia in streaming su Disney+ dal 6...

Diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, il lungometraggio d’animazione targato Disney e Pixar Onward – Oltre la Magia sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 6 gennaio 2021. Ambientato in ...

Con Fata Madrina Cercasi, Noelle e Soul la magia Disney arriva con Medicinema direttamente nelle stanze di degenza A. Gemelli IRCCS ...Diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, il lungometraggio d’animazione targato Disney e Pixar Onward – Oltre la Magia sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 6 gennaio 2021. Ambientato in ...