La luce supera lo sconforto

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Laè venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla, perché le loro opere erano malvagie» (Gv, 3, 19). Sì è vero, eppure ci sono dei momenti nella vita di ogni uomo in cui, più che preferire le tenebre, ci si trova nelle tenebre, momenti in cui si è così a terra da non riuscire ad alzare lo sguardo verso il cielo. In questi momenti non si riesce ad intravedere alcuna, alcuna stella, figuriamoci una stella cometa. Spesso gli uomini sono malvagi e scelgono le tenebre ma non raramente, anche se non sono malvagi, si trovano nelle tenebre, come se il buio e losi accanissero su di essi. Se si potesse risolvere tutto nella malvagità degli uomini a ben vedere non ci sarebbe nulla di risolvere, nulla da spiegare, sarebbe così e basta. Ma a volte, anche se non si è malvagi, non si riesce ...