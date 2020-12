La letterina trovata a Mezzoldo e gli elfi che han risposto | abitano a Paladina

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Cosa ci faceva Babbo Natale nei boschi vicino a Bergamo?”. Con questa domanda in mente, il piccolo Giovanni, 8 anni, aveva aperto con stupore e gioia il regalo inaspettato trovato dalla mamma all’ingresso di casa a Barni (in provincia di Como) pochi giorni prima di Natale. Un DVD che Giovanni aveva inserito nella lista dei desideri scritta nellamandata a Babbo Natale lo scorso anno, appesa ad un palloncino a elio. Palloncino ritrovato poi in un bosco a, in Val Brembana, proprio da Babbo Natale e dai suoi aiutanti, che hanno confezionato il regalo per Giovanni, accompagnato da una bella lettera. È bastato poi un veloce tam tam mediatico alla mamma, Lucia Castelli, per riuscire a conoscere ed a mettersi in contatto con glidi Babbo Natale che hanno voluto fare questo bel gesto per suo figlio. Aiutanti sempre ...