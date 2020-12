La Legge di bilancio 2021 è legge: assegno unico, pensioni, lavoro, P.Iva, fisco. Le misure (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, dopo la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Una maxi-manovra da 40 miliardi , ricca di aiuti per le famiglie, il lavoro e ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, dopo la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Una maxi-manovra da 40 miliardi , ricca di aiuti per le famiglie, ile ...

borghi_claudio : Su repubblica nulla dell'ennesimo errore in legge di bilancio. Video su canguri, leonesse, licaoni ma nulla su un INCOMPETENTE al MEF. - matteorenzi : Intorno alle ore 1030 vi aspetto sulla mia pagina Facebook per la diretta del mio intervento al #Senato sulla legge… - sfnlcd : ? trovo clamoroso il fatto che a fronte di un errore evidente nella Legge di Bilancio 2020 il #senato non sia nelle… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @matteorenzi: Intorno alle ore 1030 vi aspetto sulla mia pagina Facebook per la diretta del mio intervento al #Senato sulla legge di bil… - LaNotiziaTweet : Via libera definitivo del #Senato alla legge di Bilancio. #Gualtieri: “Manovra ambiziosa, fortemente espansiva e or… -