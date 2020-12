La Legge di bilancio 2021 è legge: assegno unico, bonus, pensioni, lavoro, P. Iva, fisco. Le misure (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Via libera definitivo alla legge di bilancio 2021 approvata anche dal Senato, che ha confermato la fiducia al governo sulla Manovra, con 156 voti a favore, 124 contrari e nessun astenuto. Superato l’ultimo step, oggi 30 dicembre, il provvedimento è legge. Il 27 dicembre era stata approvata dalla Camera con 298 sì, 125 contrari e 8 astenuti. La palla era poi passata al Senato per l’ok definitivo, che doveva avvenire entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio. Un testo arrivato sui banchi dei senatori blindato, pronto per ottenere la fiducia, accordata poi il 30 dicembre. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, dopo la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Una maxi-manovra da 40 miliardi, ricca di aiuti per le famiglie, il ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Via libera definitivo alladiapprovata anche dal Senato, che ha confermato la fiducia al governo sulla Manovra, con 156 voti a favore, 124 contrari e nessun astenuto. Superato l’ultimo step, oggi 30 dicembre, il provvedimento è. Il 27 dicembre era stata approvata dalla Camera con 298 sì, 125 contrari e 8 astenuti. La palla era poi passata al Senato per l’ok definitivo, che doveva avvenire entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio. Un testo arrivato sui banchi dei senatori blindato, pronto per ottenere la fiducia, accordata poi il 30 dicembre. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, dopo la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Una maxi-manovra da 40 miliardi, ricca di aiuti per le famiglie, il ...

