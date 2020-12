La Juventus punta su Luca Pellegrini | pronto il rinnovo fino al 2025

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lasue si prepara a rinnovare il suo contratto. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’esterno classe 1999 – al momento in prestito al Genoa – sarebbe vicino a legarsi ulteriormente al club bianconeroal. Cresciuto nelle giovanili della Roma,fu in un primo momento prestato al Genoa e poi inserito in uno scambio verso Torino bianconera che coinvolse anche Leonardo Spinazzola (oggi titolarissimo in giallorosso). Al Genoaha collezionato dieci presenze in questo campionato. SportFace.