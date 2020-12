La Francia sul vaccino non è "en marche" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nella corsa al vaccino contro il coronavirus la Francia parte a rilento. Mentre alcuni paesi come Stati Uniti, Regno Unito o Israele hanno spinto fin da subito sull’acceleratore, Parigi ha deciso di puntare tutto sulla prudenza, avanzando a piccoli passi. Nei primi tre giorni della campagna, cominciata domenica, sono solo un centinaio le persone a cui è stato somministrato il vaccino di Pfizer/Biontech. Un numero esiguo, soprattutto se paragonato ai 78.109 della Germania annunciate oggi dal Robert Koch Institute. Una strategia confermata dallo stesso ministro della Sanità, Oliver Veran, che intervenendo ieri sera ai microfoni di France 2 ha spiegato di non voler confondere “velocità e precipitazione”, dando massima priorità alla “pedagogia” per evitare errori come quelli fatti nella cittadina tedesca di Straslund, dove ad otto ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nella corsa alcontro il coronavirus laparte a rilento. Mentre alcuni paesi come Stati Uniti, Regno Unito o Israele hanno spinto fin da subito sull’acceleratore, Parigi ha deciso di puntare tutto sulla prudenza, avanzando a piccoli passi. Nei primi tre giorni della campagna, cominciata domenica, sono solo un centinaio le persone a cui è stato somministrato ildi Pfizer/Biontech. Un numero esiguo, soprattutto se paragonato ai 78.109 della Germania annunciate oggi dal Robert Koch Institute. Una strategia confermata dallo stesso ministro della Sanità, Oliver Veran, che intervenendo ieri sera ai microfoni di France 2 ha spiegato di non voler confondere “velocità e precipitazione”, dando massima priorità alla “pedagogia” per evitare errori come quelli fatti nella cittadina tedesca di Straslund, dove ad otto ...

Capezzone : Su @atlanticomag Umberto Camillo Iacoviello sul caso Mila. Chi tace acconsente (alla sottomissione) - iside50 : Naufragio di Fincantieri in Francia su Stx? Fatti e commenti - DavideHaxis : RT @SuaPutinita: Ognuno punta sul vaccino nazionale. Germania #PfizerBioNTech Francia #Sanofi Italia #AstraZeneca L'Europa non esiste.… - DarfeuilXav : RT @LucaTerenzoni: TUTTI IN PIEDI di Franck Dubosc: una riflessione dolceamara sul tema della disabilità e le sue conseguenze sociali. http… - dubosc_franck : RT @LucaTerenzoni: TUTTI IN PIEDI di Franck Dubosc: una riflessione dolceamara sul tema della disabilità e le sue conseguenze sociali. http… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia sul 100 miliardi per ambiente e imprese, ecco il Recovery plan francese la Repubblica Ue-Cina, raggiunta intesa di principio su accordo per gli investimenti. Italia assente

Vertice online Michel, von der Leyen, Xi Jinping, Merkel, Macron. Impegno di Pechino a ratificare convenzioni contro lavoro forzato ...

"Débâcle". Polemiche in Francia per la partenza lentissima sul vaccino

Un centinaio le persone a cui è stato somministrato l'anti Covid di Pfizer da domenica. E solo il 40% vuole vaccinarsi ...

Vertice online Michel, von der Leyen, Xi Jinping, Merkel, Macron. Impegno di Pechino a ratificare convenzioni contro lavoro forzato ...Un centinaio le persone a cui è stato somministrato l'anti Covid di Pfizer da domenica. E solo il 40% vuole vaccinarsi ...