La forza di Agitu Ideo Gudeta, "coraggiosa in ogni passaggio della sua vita" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il sorriso, la forza, l’amore incondizionato per le sue capre. Nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscere Agitu Ideo Gudeta questi tre elementi non mancano mai. L’energia e il dinamismo dell’imprenditrice di origini etiopi, rifugiata da dieci anni in Trentino e fondatrice dell’azienda biologica La Capra Felice, sono uno stile di vita e un modello di business sostenibile che andrebbe studiato nelle scuole e nelle università. Agitu era consapevole dell’eccezionalità del suo percorso, originato dalle lotte al fianco dei contadini e degli allevatori etiopi e trasmutato nei terreni recuperati dall’abbandono nelle montagne trentine. Non perdeva l’occasione per raccontare la sua storia, e chissà dove sarebbe arrivata, se solo la sua luce non fosse stata spenta brutalmente da un ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il sorriso, la, l’amore incondizionato per le sue capre. Nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerequesti tre elementi non mancano mai. L’energia e il dinamismo dell’imprenditrice di origini etiopi, rifugiata da dieci anni in Trentino e fondatrice dell’azienda biologica La Capra Felice, sono uno stile die un modello di business sostenibile che andrebbe studiato nelle scuole e nelle università.era consapevole dell’eccezionalità del suo percorso, originato dalle lotte al fianco dei contadini e degli allevatori etiopi e trasmutato nei terreni recuperati dall’abbandono nelle montagne trentine. Non perdeva l’occasione per raccontare la sua storia, e chissà dove sarebbe arrivata, se solo la sua luce non fosse stata spenta brutalmente da un ...

HuffPostItalia : La forza di Agitu Ideo Gudeta, 'coraggiosa in ogni passaggio della sua vita' - GiuliaBelard : La forza di #AgituGudeta, 'coraggiosa in ogni passaggio della sua vita' (di G. Belardelli) - danisailor7 : RT @HuffPostItalia: La forza di Agitu Ideo Gudeta, 'coraggiosa in ogni passaggio della sua vita' - brina_77 : RT @HuffPostItalia: La forza di Agitu Ideo Gudeta, 'coraggiosa in ogni passaggio della sua vita' - RMestroni : RT @HuffPostItalia: La forza di Agitu Ideo Gudeta, 'coraggiosa in ogni passaggio della sua vita' -

Ultime Notizie dalla rete : forza Agitu La forza di Agitu Ideo Gudeta, "coraggiosa in ogni passaggio della sua vita" L'HuffPost La forza di Agitu Ideo Gudeta, "coraggiosa in ogni passaggio della sua vita"

Il ricordo di Caterina Amicucci, attivista amica dell'imprenditrice etiope abusata e uccisa nella Valle dei Mòcheni da un dipendente della sua azienda agricola. Domani avrebbe compiuto 43 anni ...

Omicidio Agitu Gudeta. Da tutta Italia richieste per occuparsi delle sue capre

AgenPress – Sono arrivate richieste da tutta Italia per occuparsi delle capre di Agitu Gudeta, la donna etiope uccisa a 42 anni nella sua casa di Frassilongo, in Trentino, dal 32enne ghanese Adams Su ...

Il ricordo di Caterina Amicucci, attivista amica dell'imprenditrice etiope abusata e uccisa nella Valle dei Mòcheni da un dipendente della sua azienda agricola. Domani avrebbe compiuto 43 anni ...AgenPress – Sono arrivate richieste da tutta Italia per occuparsi delle capre di Agitu Gudeta, la donna etiope uccisa a 42 anni nella sua casa di Frassilongo, in Trentino, dal 32enne ghanese Adams Su ...