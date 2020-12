La fidanzata di Maxi Lopez in bikini sotto la neve | Daniela Christiansson è sexy FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)è impegnato con la maglia della Sambenedettese, nel frattempo lasi scatena sui profili social. L’attaccante può ancora togliersi alcune soddisfazioni in carriera, le ultime stagioni non sono state di certo entusiasmanti, ma ha le potenzialità per essere ancora decisivo. La Sambenedettese è in lotta in Serie C, si trova in piena zona playoff e anche la vetta non è lontanissima, le prossime partite saranno fondamentali per recuperare ancora posizioni. Ladisi scatenaè ladi, nelle ultime ore ha pubblicato un VIDEO che è stato particolarmente apprezzato ...