La famiglia di Alberto Matano | “La mia regola è di rispondere sempre ai miei”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) A Oggi è un altro giornoracconta la sua prima: “E’ quella diai” (foto). Qualunque cosa stia facendorisponde al telefono se a chiamare è la sua. Anche solo per un attimo, anche quando è nel mezzo di una intervista importante, è la suaalle chiamate dei genitori, dei nipoti, dei fratelli. Questo Natale per lui è stato difficile, la scelta di non raggiungere i suoi in Calabria e poi il crollo di tutti il 25 dicembre con la videochiamata. Unamolto unita, genitori che gli hanno insegnato tutto, tanto, e lui che da ragazzino ha deciso che la sua vita sarebbe stata lontano per dimostrare a se ...