La crisi strisciante, governo a terra. Ma il finale è da scrivere (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Quando stamani il presidente del consiglio Giuseppe Conte incontrerà i giornalisti per la conferenza stampa di fine anno sono molte le risposte che dovrà dare. Non tanto a Matteo Renzi , che gli ha ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Quando stamani il presidente del consiglio Giuseppe Conte incontrerà i giornalisti per la conferenza stampa di fine anno sono molte le risposte che dovrà dare. Non tanto a Matteo Renzi , che gli ha ...

La crisi strisciante, governo a terra. Ma il finale è da scrivere

Le bordate contro il governo non vengono più dalle opposizioni, ma delle stesse forze che compongono la maggioranza: Renzi ha definito il Recovery "senz’anima", il segretario Pd Zingaretti ha ieri per ...

Le lavoratrici domestiche testimoni silenziose del collasso del Libano

Già vittime invisibili di un sistema ingiusto e sbilanciato, le donne che lavorano nelle case dei libanesi sono tra le persone più colpite dalla crisi che sta logorando il paese. Leggi ...

