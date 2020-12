La Contea di Los Angeles ha consigliato di sospendere le produzioni di serie tv nell’area (Di mercoledì 30 dicembre 2020) serie Tv, il dipartimento della sanità della Contea di Los Angeles ha consigliato alle case di produzione di sospendere le produzioni di serie tv in quell’area. Il dipartimento della sanità della Contea di Los Angeles (più o meno di 10 milioni di abitanti) ha inviato una lettera al settore dell’intrattenimento televisivo e cinematografico, consigliando di sospendere le produzioni di serie tv e film per qualche settimana. La Contea di Los Angeles, infatti, sta riscontrato un aumento considerevole dei casi positivi (12.979 casi solo ieri), ma più preoccupante è il dato dei ricoveri in ospedale che ha superato le 7000 ospedalizzazioni, di cui il 20% in ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 30 dicembre 2020)Tv, il dipartimento della sanità delladi Loshaalle case di produzione dileditv in quell’area. Il dipartimento della sanità delladi Los(più o meno di 10 milioni di abitanti) ha inviato una lettera al settore dell’intrattenimento televisivo e cinematografico, consigliando dileditv e film per qualche settimana. Ladi Los, infatti, sta riscontrato un aumento considerevole dei casi positivi (12.979 casi solo ieri), ma più preoccupante è il dato dei ricoveri in ospedale che ha superato le 7000 ospedalizzazioni, di cui il 20% in ...

