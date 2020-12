La conferenza stampa di fine anno di Conte: «È urgente una sintesi politica, non possiamo galleggiare» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il presidente del consiglio incontra la stampa nel consueto appuntamento. Tra gli argomenti trattati la verifica di governo sul Recovery Plan dei prossimi giorni e il piano di vaccinazioni: «Entro aprile avremo 10-15 milioni di vaccinati. Auspico una riapertura delle scuole superiori il 7 gennaio, almeno al 50%» Leggi su corriere (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il presidente del consiglio incontra lanel consueto appuntamento. Tra gli argomenti trattati la verifica di governo sul Recovery Plan dei prossimi giorni e il piano di vaccinazioni: «Entro aprile avremo 10-15 milioni di vaccinati. Auspico una riapertura delle scuole superiori il 7 gennaio, almeno al 50%»

