La cantante Halsey si scusa su Twitter con i suoi fan: ecco perché (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Uno scatto particolare nelle IG stories di Halsey La celebre pop star Halsey, nella giornata di ieri, 29 dicembre, si è scusata, nel social network Twitter, con i suoi seguaci per aver postato sulle IG stories una foto particolare. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Halsey (@iamHalsey) "POST A PIC OF…" In queste ultime ore molti influencers stanno pubblicando nelle proprie Instagram stories la question box con scritto "Post a pic of…", che tradotto significa "Pubblica una foto di…" . I seguaci rispondono dicendo le foto che vorrebbero vedere e loro le pubblicano. Uno o una dei seguaci della cantante ha chiesto di mostrare uno scatto che rappresentasse il punto più basso della sua vita. Lei ha risposto ...

hope_and_yolo : e poi ci sono io che non guarderò il concerto di fine anno perché passo il capodanno con la mia famiglia e non vogl… - xdemislaughx : Halsey non solo è una bravissima cantante, ma fa anche dei disegni stupendi Esiste qualcosa che non sappia fare? -