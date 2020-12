La Bussola d’oro – Recensione del film con Nicole Kidman

Leggi su spettacolo.periodicodaily

"La Bussola d'Oro" è un film fantasy tratto da un omonimo libro di Philip Pullman. Il film è diretto e sceneggiato da Chris Weitz, mentre il cast include: Nicole Kidman, Dakota Blue Richards, Sam Elliott, Eva Green, Tom Courtenay ed altri interpreti. L'opera letteraria è una vera e propria saga, mentre la trasposizione cinematografica è stata creata soltanto per il primo capitolo: segno forse di un incasso al botteghino un po' inferiore alle aspettative, nonostante la presenza di due stelle come la Kidman e la Green abbiano comunque assicurato all'opera una buona visibilità. TRAMA In un mondo in cui ogni essere umano ha un sorta di animale da compagnia che include una sorta di prolungamento della sua stessa anima, la piccola Lyra vive in un orfanotrofio in cui ...