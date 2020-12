La Boschi si è trovata davanti questa roba | perché domani può saltare il governo Conte kamikaze al vertice coi renziani

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Et voilà. Rispunta, dal cilindro del, ancora lei: la fondazione – ora “centro nazionale di ricerca e sviluppo” - per la Cybersecurity, progetto che tanto aveva fatto arrabbiare non solo Italia Viva, ma anche il Pd. Tanto che il premier Giuseppe, dopo averla fatto inserire in un emendamento alla legge di bilancio, l'aveva poi fatta ritirare. Ma in politica nulla è definitivo. E così, magia natalizia o di Capodanno, oggi gli attoniti esponenti di Italia Viva se la sono rinella nuova stesura del Recovery Plan, quella che i ministri Roberto Gualtieri ed Enzo Amendola hanno loro consegnato, in cambio delle 61 osservazioni dei. Il progetto ricompare al paragrafo intitolato “Investimento 1.4 Cybersecurity”: "Con l'obiettivo", si legge, "di assicurare le infrastrutture e competenze per ...