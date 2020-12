La borsa italiana chiude il 2020 a meno 5% Capitalizzazione complessiva a 607 miliardi | Intesa Sanpaolo il titolo più scambiato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) E’ l’ora dei bilanci di fine anno per le borse di tutto il mondo. In Europa c’è poco da brindare. L’indice che raggruppa le principali 50 azioni europee (Eurostoxx50) si avvia ad archiviare ilcon un – 4%. Tra le principali l’unica piazza in positivo è stata Francoforte (+ 3,8%). Milano se l’è cavata con un5%, poco meglio di Parigi (-6%) che però sarà aperta anche domani. Pessima le performances di Londra (- 12%) e di Madrid (- 14%). Tutt’altra musica dall’altra parte dell’Atlantico. Il Nasdaqilcon un rialzo di oltre il 40%, l’S&P500 con un + 15%, il DowJones con un più modesto rialzo del 6%. Anche in Asia è stato un anno positivo: Tokyo + 16%, Seul + 30%, Shanghai + 12%. Fa eccezione Hong Kong con un3.7%. A Piazza Affari sono andate bene soprattutto le piccole e ...