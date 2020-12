La borsa di Pedullà: Nainggolan si può regalare, Eriksen no (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'Inter ha cambiato strategia, inevitabile. A fine settembre aveva detto no a una proposta del Cagliari sotto i dieci milioni per Radja Nainggolan , ne chiedeva almeno 12 e non ha mollato di mezzo ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'Inter ha cambiato strategia, inevitabile. A fine settembre aveva detto no a una proposta del Cagliari sotto i dieci milioni per Radja, ne chiedeva almeno 12 e non ha mollato di mezzo ...

Ultime Notizie dalla rete : borsa Pedullà Inter, Nainggolan si può regalare, Eriksen no. E con 20 milioni si fa all-in su De Paul La Gazzetta dello Sport