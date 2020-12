La bomba sulla Juventus: “Agnelli può lasciare la presidenza, vuole la Ferrari” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La notizia è di quelle clamorose e riguarda la Juventus ed il presidente Agnelli, il numero uno bianconero sarebbe intenzionato a lasciare il club. Il club bianconero ha attuato una vera e propria rivoluzione, anche per motivi economici accentuati dalla pandemia del Coronavirus. Il rendimento in campionato è stato assolutamente da dimenticare, il distacco dalla vetta è addirittura di 10 punti. La decisione di affidarsi ad Andrea Pirlo per la panchina è stata assolutamente affrettata, l’ex calciatore ha le potenzialità per diventare un ottimo tecnico, ma al momenti la Juventus ha bisogno di certezze. La bomba sul futuro di Agnelli (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)Secondo le ultime indiscrezioni c’è aria di rivoluzione in casa Juventus. La prima notizia riguarda ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La notizia è di quelle clamorose e riguarda laed il presidente, il numero uno bianconero sarebbe intenzionato ail club. Il club bianconero ha attuato una vera e propria rivoluzione, anche per motivi economici accentuati dalla pandemia del Coronavirus. Il rendimento in campionato è stato assolutamente da dimenticare, il distacco dalla vetta è addirittura di 10 punti. La decisione di affidarsi ad Andrea Pirlo per la panchina è stata assolutamente affrettata, l’ex calciatore ha le potenzialità per diventare un ottimo tecnico, ma al momenti laha bisogno di certezze. Lasul futuro di(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)Secondo le ultime indiscrezioni c’è aria di rivoluzione in casa. La prima notizia riguarda ...

bloomingdespair : Ma raga ci mettiamo d'accordo e sganciamo una bella bomba sulla Bocconi? Così, per manifesto - FortBRNewsLeaks : @Alessia_Bomba Eccomi! Presente?? Generalmente per fare uno screen sul pc si usa il tasto “Stamp” sulla tastiera, su… - Andrea126_ : @PR0MISAN @ETextraterres3 l'unica cosa che dropperei è una bomba h sulla corea - ZorzandosW : RT @xharryhug_: mi spezza che non le piaceva come stefania avesse riportato quella cosa quando lei il 29/12/2020 ha lanciato una bomba pesa… - xharryhug_ : mi spezza che non le piaceva come stefania avesse riportato quella cosa quando lei il 29/12/2020 ha lanciato una bo… -