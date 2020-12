La battaglia del Cremlino contro Navalny. Il nuovo processo per frode (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non si ferma la persecuzione del governo russo contro il leader dell’opposizione Aleksej Navalny. A poche ore dalla fine dell’ultimatum sul rientro in patria del dissidente, imposto dal Servizio carcerario federale russo (Spf), è partita un’altra azione: il processo penale per frode da parte del Comitato di Istruzione di Russia (Cir). L’accusa contro Navalny è di essersi appropriato di circa 4,8 milioni di dollari che erano stati racconti da diverse ong. Il Cir sostiene di avere raccolto dati sufficienti per aprire il caso, in base all’articolo 159 del codice penale russo che riguarda le frodi in quantità importanti. Secondo il sito The Moscow Times, le autorità dichiarano che Navalny avrebbe raccolto 588 milioni di rubli (circa 7 milioni di dollari) per finanziare ... Leggi su formiche (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non si ferma la persecuzione del governo russoil leader dell’opposizione Aleksej. A poche ore dalla fine dell’ultimatum sul rientro in patria del dissidente, imposto dal Servizio carcerario federale russo (Spf), è partita un’altra azione: ilpenale perda parte del Comitato di Istruzione di Russia (Cir). L’accusaè di essersi appropriato di circa 4,8 milioni di dollari che erano stati racconti da diverse ong. Il Cir sostiene di avere raccolto dati sufficienti per aprire il caso, in base all’articolo 159 del codice penale russo che riguarda le frodi in quantità importanti. Secondo il sito The Moscow Times, le autorità dichiarano cheavrebbe raccolto 588 milioni di rubli (circa 7 milioni di dollari) per finanziare ...

matteorenzi : L'arrivo del #vaccino cambia tutto nella nostra battaglia contro il #COVID?19 con buona pace dei NoVax di ieri e di… - chetempochefa : Claudia Alivernini, romana di 29 anni e volto simbolo del personale sanitario in prima linea da mesi nella battagli… - sscnapoli : Buon Natale a mio figlio Edoardo nel suo ruolo di Vice Presidente. Un buon Natale poi a tutti i tifosi e simpatizza… - GodotAspettando : RT @wushurabbit: @barbarab1974 Sembrava troppo bello che ci fosse una persona come lei che 'avesse capito'. Invece niente, anche Lei conduc… - Teresa12401552 : RT @SaraMarcozzi: ?????????? AUMENTIAMO DI 150MILA EURO IL FONDO PER LA VITA INDIPENDENTE Quella a favore del fondo per la Vita Indipende… -