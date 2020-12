Kobe, Maradona, Pablito: gli addii dello sport nel 2020 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Quando se ne va un campione dello sport resta nella memoria di chi lo ha amato la traccia profonda delle emozioni che ha regalato, dei sogni che ha generato, dell’orizzonte che ha indicato. Il 2020 si è aperto e chiuso con tre – trai tanti – dolorosissimi addii. A gennaio – il 26 – è morto Kobe Bryant, a novembre – sempre il 26 – se n’è andato Diego Armando Maradona, il 9 dicembre Paolo Rossi. Pensare ai miti eterni dello sport significa pensare a loro. Kobe aveva 41 anni, si era ritirato da poco, aveva scritto il suo nome nella storia della NBA vincendo 5 «anelli» e 2 ori olimpici. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Quando se ne va un campione dello sport resta nella memoria di chi lo ha amato la traccia profonda delle emozioni che ha regalato, dei sogni che ha generato, dell’orizzonte che ha indicato. Il 2020 si è aperto e chiuso con tre – trai tanti – dolorosissimi addii. A gennaio – il 26 – è morto Kobe Bryant, a novembre – sempre il 26 – se n’è andato Diego Armando Maradona, il 9 dicembre Paolo Rossi. Pensare ai miti eterni dello sport significa pensare a loro. Kobe aveva 41 anni, si era ritirato da poco, aveva scritto il suo nome nella storia della NBA vincendo 5 «anelli» e 2 ori olimpici.

Abbiamo ripercorso il 2020 attraverso venti fotografie che lo rappresentano e che (probabilmente) passeranno alla storia. Ecco la gallery ...

Sport: il film del 2020, dal ritorno di Ibra a Hamiliton campione, passando per Bryant e Maradona.

Gennaio 2020: Il 2 gennaio 2020 il Milan regala ai propri tifosi il ritorno di Zlatan Ibrahimovic che entra in una seconda giovinezza portando il MIlan a festeggiare questo Natale ...

