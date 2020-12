Juventus | una maglia da oltre 100 milioni di euro

Leggi su panorama

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lasi è portata avanti e, in tempo di crisi per pandemia, ha messo al sicuro il suo contratto commerciale principale insieme a quello con lo sponsor tecnico. L'annuncio del prolungamento della partnership con FCA per il marchio Jeep fino al 2024 (il precedente scadeva nel 2021) non deve sorprendere, anche se formalmente l'incremento di ricavi sarà limitato passando da 42 a 45dia stagione più alcune variabili legate ai risultati sportivi. Sono mesi difficili per tutti i club, italiani e non solo, alle prese con bilanci in rosso, crisi di liquidità e partner in fuga o, nella migliore delle ipotesi, impegnati a chiedere sconti e dilazioni negli impegni di pagamento. Ecco perché lapuò sorridere dell'intesa sottoscritta con la casa madre che fa parte ovviamente della stessa famiglia Exor, ...