Juventus, UFFICIALE: rinnovo milionario con Jeep, le cifre dell’affare (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Juventus – Nonostante il periodo particolare e la crisi economica che il mondo del calcio, e non solo, sta vivendo, arrivano buone notizie per la Juventus. Infatti il club di proprietà di Agnelli ha rinnovato la partnership con Jeep. Prolungamento triennale da 135 milioni complessivi più bonus: è quanto si legge nel comunicato della vecchia signora, pubblicato sul sito UFFICIALE della società bianconera. Il nuovo accordo scadrà nel giugno 2024. Juventus, rinnovo con Jeep: il comunicato UFFICIALE Ecco di seguito il contenuto del comunicato UFFICIALE apparso sui canali social della Juve, che annuncia appunto il rinnovo tra Jeep e bianconeri. Leggi anche: Diego Costa Juventus, affare a ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 30 dicembre 2020)– Nonostante il periodo particolare e la crisi economica che il mondo del calcio, e non solo, sta vivendo, arrivano buone notizie per la. Infatti il club di proprietà di Agnelli ha rinnovato la partnership con. Prolungamento triennale da 135 milioni complessivi più bonus: è quanto si legge nel comunicato della vecchia signora, pubblicato sul sitodella società bianconera. Il nuovo accordo scadrà nel giugno 2024.con: il comunicatoEcco di seguito il contenuto del comunicatoapparso sui canali social della Juve, che annuncia appunto iltrae bianconeri. Leggi anche: Diego Costa, affare a ...

SkySport : Juventus, ufficiale il rinnovo con lo sponsor Jeep: accordo fino al 2024. Le news - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? La Juventus annuncia il rinnovo fino al 2024 della sponsorizzazione della Jeep ?? - marcoconterio : ?????? La #Juventus ha rinnovato il contratto con Jeep per lo sponsor sulla maglia. Fino al 2024 per 45 milioni di e… - SPress24 : Juventus, Ufficiale il rinnovo con Pellegrini fino al 2025 e con lo sponsor Jeep fino al 2024 - ChristianMossa1 : Ufficiale il rinnovo di #Jeep come sponsor fino al 2024 della #Juventus . Coincidenze? Ronaldo e Sarri non si pagan… -