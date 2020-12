Juventus, Ronaldo: “Sto bene, ma non so cosa succederà. Voglio vincere il Mondiale con il Portogallo” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si arricchisce il palmarès di CR7.Torna a Torino più affamato che mai di vittorie, la stella bianconera Cristiano Ronaldo, fresco vincitore del titolo di "giocatore del secolo" ai Globe Soccer Awards 2020 di Dubai. Dopo aver ricevuto il Golden Foot, il campione portoghese, è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport in cui ha spaziato tra presente e futuro. "Se hai motivazioni il resto non importa. Cristiano oggi sta bene, mi sento in un grande momento ma non so cosa succederà. Vivo il presente, il momento, questo periodo è ottimo, sono felice. Sono ancora in ottime condizioni, al vertice e spero di giocare ancora molti anni ma non si può mai sapere. Questo è il calcio, questi siamo noi: non sappiamo cosa ci accadrà in futuro. Quando parlo con i giovani do sempre lo stesso consiglio, gli dico: ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si arricchisce il palmarès di CR7.Torna a Torino più affamato che mai di vittorie, la stella bianconera Cristiano, fresco vincitore del titolo di "giocatore del secolo" ai Globe Soccer Awards 2020 di Dubai. Dopo aver ricevuto il Golden Foot, il campione portoghese, è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport in cui ha spaziato tra presente e futuro. "Se hai motivazioni il resto non importa. Cristiano oggi sta, mi sento in un grande momento ma non so. Vivo il presente, il momento, questo periodo è ottimo, sono felice. Sono ancora in ottime condizioni, al vertice e spero di giocare ancora molti anni ma non si può mai sapere. Questo è il calcio, questi siamo noi: non sappiamoci accadrà in futuro. Quando parlo con i giovani do sempre lo stesso consiglio, gli dico: ...

