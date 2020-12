Juventus, rimonta scudetto possibile? L'analisi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dieci punti di ritardo dal Milan sono tanti, anche se c'è ancora da recuperare la partita contro il Napoli di inizio stagione. Quella che si prospetta per la Juventus è quindi una rimonta estremamente ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dieci punti di ritardo dal Milan sono tanti, anche se c'è ancora da recuperare la partita contro il Napoli di inizio stagione. Quella che si prospetta per laè quindi unaestremamente ...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Juventus, è possibile una rimonta stile #Allegri nel 2015? I perché no e i perché sì - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Juventus, è possibile una rimonta stile #Allegri nel 2015? I perché no e i perché sì - sportli26181512 : La Juve può ripetere la rimonta del 2016? Sì per i singoli, ma le avversarie...: La Juve può ripetere la rimonta de… - Gazzetta_it : #Juventus, è possibile una rimonta stile #Allegri nel 2015? I perché no e i perché sì - Antoniodnaross1 : @battitomilan7 E quelli del piano rimonta #Juventus su @Sport_Mediaset ancora più vomitevoli -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus rimonta La Juve può ripetere la rimonta del 2016? Sì per i singoli, ma le avversarie... La Gazzetta dello Sport Juventus, Bentancur: «Siamo in corsa per lo Scudetto. Noi abituati alle rimonte»

Il centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur ha parlato della situazione bianconera e della corsa allo Scudetto ...

Juventus-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Tutto quello che c’è da sapere su Juventus-Udinese, posticipo della 15^ giornata di Serie A: come arrivano le squadre, precedenti e statistiche Dopo la sosta natalizia, ritorna in campo la Serie A con ...

Il centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur ha parlato della situazione bianconera e della corsa allo Scudetto ...Tutto quello che c’è da sapere su Juventus-Udinese, posticipo della 15^ giornata di Serie A: come arrivano le squadre, precedenti e statistiche Dopo la sosta natalizia, ritorna in campo la Serie A con ...