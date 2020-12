Juventus, Premier League via d’uscita per Khedira (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il centrocampista Sami Khedira ha chiesto il permesso alla Juventus per valutare alcune proposte di mercato: Ancelotti lo vuole in Premier Sami Khedira cerca una soluzione per il suo futuro dopo essere rimasto ai margini della Juventus e la via d’uscita per lui potrebbe essere in Premier League. Il calciatore sembra orientato a un’esperienza nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il centrocampista Samiha chiesto il permesso allaper valutare alcune proposte di mercato: Ancelotti lo vuole inSamicerca una soluzione per il suo futuro dopo essere rimasto ai margini dellae la viaper lui potrebbe essere in. Il calciatore sembra orientato a un’esperienza nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : ?? #Juventus, #Khedira vola in Inghilterra ?????????????? ecco chi lo aspetta in #Premier - HyboriaLeague : RT @enzolampard: La telenovela tra Sami #Khedira e la #Juventus è giunta al termine, il tedesco volerà in premier, lo attende l’#Everton #C… - enzolampard : La telenovela tra Sami #Khedira e la #Juventus è giunta al termine, il tedesco volerà in premier, lo attende l’#Everton #Calciomercato - Dalla_SerieA : Calciomercato, Milik tra Napoli, Juventus, Roma e la Premier League - - Notiziedi_it : Calciomercato, Milik tra Napoli, Juventus, Roma e la Premier League -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Premier Intrigo Milik: Napoli, Juve, Roma o la Premier. Ma l'esito più probabile è un altro... La Gazzetta dello Sport Calciomercato Juventus, cessione vicina per un top a centrocampo: “Ancelotti lo aspetta”

In un mercato condizionato dal bisogno di autofinanziarsi, anche per i bianconeri è necessario cedere prima di acquistare More ...

Calciomercato Juventus, deciso il suo futuro: “Ha chiesto di andare via”

Ultimi dettagli da sistemare per quanto riguarda la cessione di Sami Khedira. La Juventus starebbe lavorando con il centrocampista tedesco al fine di trovare un accordo definitivo in modo tale da libe ...

In un mercato condizionato dal bisogno di autofinanziarsi, anche per i bianconeri è necessario cedere prima di acquistare More ...Ultimi dettagli da sistemare per quanto riguarda la cessione di Sami Khedira. La Juventus starebbe lavorando con il centrocampista tedesco al fine di trovare un accordo definitivo in modo tale da libe ...