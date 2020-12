Juventus, Paratici blinda il suo gioiello fino al 2025 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Juventus ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di Luca Pellegrini. Come riportato da Gianluca Di Marzio, terzino, ora in prestito al Genoa, sarà un calciatore bianconero fino al 2025. Il classe 1999 è giunto a Torino nell’operazione che ha portato Leonardo Spinazzola alla Roma ed è stato la rivelazione della scorsa stagione del Cagliari. Juventus: Pellegrini rinnova fino al 2025 I dirigenti, quest’anno, hanno deciso di cederlo nuovamente in prestito per permettergli di maturare notevolmente. La strategia è quella di averlo pronto per la prossima stagione e affidargli le chiavi della catena di sinistra. Leggi anche:Reynolds Juventus, dagli USA: “È fatta. Trovato l’accordo tra i due club” fino ad oggi l’esterno, che resterà a Genova ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Laha raggiunto l’accordo per il rinnovo di Luca Pellegrini. Come riportato da Gianluca Di Marzio, terzino, ora in prestito al Genoa, sarà un calciatore bianconeroal. Il classe 1999 è giunto a Torino nell’operazione che ha portato Leonardo Spinazzola alla Roma ed è stato la rivelazione della scorsa stagione del Cagliari.: Pellegrini rinnovaalI dirigenti, quest’anno, hanno deciso di cederlo nuovamente in prestito per permettergli di maturare notevolmente. La strategia è quella di averlo pronto per la prossima stagione e affidargli le chiavi della catena di sinistra. Leggi anche:Reynolds, dagli USA: “È fatta. Trovato l’accordo tra i due club”ad oggi l’esterno, che resterà a Genova ...

