Juventus, Khedira vola in Inghilterra: lo ha chiesto alla società (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Calciomercato Juve, Khedira vola in Inghilterra: lo ha chiesto alla società. Ecco le ultime notizie sul futuro del centrocampista Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Sami Khedira avrebbe chiesto in questi giorni alla Juve di andare in Inghilterra per discutere di alcune possibilità di mercato legate al suo futuro. Niente Germania, dunque, nei pensieri del centrocampista, soltanto la Premier League. In tal senso, l’opzione più percorribile è rappresentata dall’Everton, con Ancelotti suo ex allenatore e suo grande estimatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Calciomercato Juve,in: lo ha. Ecco le ultime notizie sul futuro del centrocampista Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Samiavrebbein questi giorniJuve di andare inper discutere di alcune possibilità di mercato legate al suo futuro. Niente Germania, dunque, nei pensieri del centrocampista, soltanto la Premier League. In tal senso, l’opzione più percorribile è rappresentata dall’Everton, con Ancelotti suo ex allenatore e suo grande estimatore. Leggi su Calcionews24.com

enzolampard : La telenovela tra Sami #Khedira e la #Juventus è giunta al termine, il tedesco volerà in premier, lo attende l’#Everton #Calciomercato - Fantacalcio : Juventus, Khedira vicino all'Everton: le ultime - infoitsport : Mercato Juventus, non solo Khedira: pronta una cessione a centrocampo - infoitsport : Khedira non è il solo che lascerà la Juventus. Pronta un’altra cessione eccellente - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Juventus, il borsino dei giocatori in scadenza tra il 2021 ed il 2022: da #Khedira a #Dybala ???????? ? ???????? htt… -