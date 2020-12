Juventus, il quotidiano svela: “Agnelli può lasciare il club bianconero” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Juventus – Aria di rivoluzione alla Continassa. Spunta il clamoroso annuncio lanciato dal quotidiano ‘La Verità’ oggi in edicola che ha lasciato tutti senza parole. Si parla del presidente Andrea Agnelli che dopo nove scudetti di fila e tutti gli altri trofei potrebbe lasciare la Juventus. Si parla di una nuova avventura per lui, in Ferrari. Un fulmine a ciel sereno che ha lasciato tutti sconcertati e perplessi. Stando al quotidiano, inoltre, se dovesse prendere piede questa eventualità, interverrebbero investitori esteri. Juventus, Agnelli lascia il club? I dettagli Il numero uno dei bianconeri starebbe pensando di lasciare la carica presidenziale a causa dei risultati sul campo e, soprattutto, per le perdite ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 30 dicembre 2020)– Aria di rivoluzione alla Continassa. Spunta il clamoroso annuncio lanciato dal‘La Verità’ oggi in edicola che ha lasciato tutti senza parole. Si parla del presidente Andreache dopo nove scudetti di fila e tutti gli altri trofei potrebbela. Si parla di una nuova avventura per lui, in Ferrari. Un fulmine a ciel sereno che ha lasciato tutti sconcertati e perplessi. Stando al, inoltre, se dovesse prendere piede questa eventualità, interverrebbero investitori esteri.lascia il? I dettagli Il numero uno dei bianconeri starebbe pensando dila carica presidenziale a causa dei risultati sul campo e, soprattutto, per le perdite ...

