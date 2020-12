Juventus, 135 milioni in arrivo: c’è l’accordo con Fca (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Juventus annuncia nuovi introiti, ufficializza un nuovo accordo con Fca per le prossime tre stagioni, fino al 2024, che genererà 135 milioni per le casse bianconere. Fca Italy sarà così ancora lo sponsor della Juventus che l’ha comunicato in una nota specificando che l’intesa prevede un corrispettivo di 45 milioni di euro per ogni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Laannuncia nuovi introiti, ufficializza un nuovo accordo con Fca per le prossime tre stagioni, fino al 2024, che genererà 135per le casse bianconere. Fca Italy sarà così ancora lo sponsor dellache l’ha comunicato in una nota specificando che l’intesa prevede un corrispettivo di 45di euro per ogni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

