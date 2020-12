Juve, la nuova mossa di Paratici: rinnovato il contratto di Luca Pellegrini. I dettagli (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Juventus ha deciso di blindare Pellegrini: rinnovo fino al 2025 per il terzino in prestito al Genoa. Leggi su 90min (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lantus ha deciso di blindare: rinnovo fino al 2025 per il terzino in prestito al Genoa.

Tutto quello che c’è da sapere su Juventus-Udinese, posticipo della 15^ giornata di Serie A: come arrivano le squadre, precedenti e statistiche Dopo la sosta natalizia, ritorna in campo la Serie A con ...

Movimenti importanti sulla corsia mancina della Juventus. Il club bianconero, oltre all'esperto Alex Sandro, ha puntato su Gianluca Frabotta, classe '99, e sta per ingaggiare anche Bryan Reynolds, ter ...

