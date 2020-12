Juve-Jeep: accordo fino al 2024 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si rinnova la partneship Juve-Jeep. La società bianconera ha infatti comunicato di aver rinnovato fino al 2024 l’ accordo di collaborazione con lo sponsor tecnico che continuerà a campeggiare sulle maglie dei giocatori bianconeri per altre tre stagioni. Juve-Jeep: cosa prevede l’accordo? L’ accordo prevede un corrispettivo base per ciascuna stagione sportiva di 45 milioni di euro e componenti variabili in funzione dei risultati sportivi. La durata copre le stagioni 2021/22, 2022/23 e 20023/24, e allunga un rapporto ormai consolidato dal 2012/2013. nel 2019 la Juventus aveva annunciato l’aumento del valore della sponsorizzazione, passata da 17 milioni a stagione alle cifre attuali. Si tratta del contratto più ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si rinnova la partneship. La società bianconera ha infatti comunicato di aver rinnovatoall’di collaborazione con lo sponsor tecnico che continuerà a campeggiare sulle maglie dei giocatori bianconeri per altre tre stagioni.: cosa prevede l’? L’prevede un corrispettivo base per ciascuna stagione sportiva di 45 milioni di euro e componenti variabili in funzione dei risultati sportivi. La durata copre le stagioni 2021/22, 2022/23 e 20023/24, e allunga un rapporto ormai consolidato dal 2012/2013. nel 2019 lantus aveva annunciato l’aumento del valore della sponsorizzazione, passata da 17 milioni a stagione alle cifre attuali. Si tratta del contratto più ...

