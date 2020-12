Justice League, Ray Fisher contro il presidente della DC Films Walter Hamada: "Nessun film se è coinvolto" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'attore Ray Fisher ha dichiarato online che non lavorerà in Nessun film in cui verrà coinvolto il presidente della DC films Walter Hamada. Ray Fisher si è scagliato contro il presidente della DC films, Walter Hamada, sostenendo che non parteciperà in Nessuno dei progetti in cui sarà coinvolto a causa della sua reazione alle indagini riguardanti il comportamento di Joss Whedon sul set di Justice League. L'attore, con un tweet condiviso online, ha sostenuto che sia il tipo più pericoloso di persona ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'attore Rayha dichiarato online che non lavorerà inin cui verràilDC. Raysi è scagliatoilDC, sostenendo che non parteciperà ino dei progetti in cui saràa causasua reazione alle indagini riguardanti il comportamento di Joss Whedon sul set di. L'attore, con un tweet condiviso online, ha sostenuto che sia il tipo più pericoloso di persona ...

