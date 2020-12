Jolanda De Rienzo assurda | una scollatura da fantascienza – FOTO

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un anno difficile per tutti questo 2020, un anno che peròDeha deciso di salutare così, a suo modo. Come solo lei sa fare. E i fan… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

italiaregia : RT @allgoalsnapoli: Il pre-partita di #NapoliTorino su @canale8napoli Vi proponiamo la trasmissione Energia Azzurra, tratta da Youtube, con… - allgoalsnapoli : Il pre-partita di #NapoliTorino su @canale8napoli Vi proponiamo la trasmissione Energia Azzurra, tratta da Youtube,… - juanito1897 : Cosa fa nella vita Jolanda De Rienzo? -

Ultime Notizie dalla rete : Jolanda Rienzo

Yeslife

Un anno difficile per tutti questo 2020, un anno che però Jolanda De Rienzo ha deciso di salutare così, a suo modo. Come solo lei sa fare.La bella giornalista sportiva Jolanda De Rienzo è tornata a far impazzire i suoi follower su Twitter dopo le feste natalizie. L’ultimo scatto mette in risalto le sue curve stra ...