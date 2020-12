ITF World Tennis Tour | tutti i numeri della stagione 2020

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Antalya (Turchia), Monastir (Tunisia), Sharm el Sheik (Egitto), Heraklion (Grecia) ecc. Sono questi i nomi che ogni giocatore al di fuoriTop 200 ha bene impressi in mente, posti che quasi ogni settimana ospitano un torneo. In questo modo si consente ai giocatori di poter guadagnare punti ed innalzare il proprio livello di gioco senza doversi necessariamente spostare ogni settimana. L’obiettivo principale di coloro che frequentano l’ITF, prima ancora di scalare la classifica mondiale, è infatti quello di far quadrare i conti a fine anno. E non è assolutamente una cosa semplice visti i montepremi alquanto ridotti e la quasi totale assenza di sponsor e visibilità. Non bisogna quindi far si che questi tornei vengano disputati nell’indifferenza generale.i grandi campioni ...