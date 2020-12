Italia zona rossa fino al 3 gennaio: le regole. Cosa si può fare a Capodanno (Di giovedì 31 dicembre 2020) L'Italia torna in zona rossa da domani giovedì 31 dicembre fino a domenica 3 gennaio . Entreranno quindi in vigore tutte le misure più restrittive per fronteggiare i rischi legati alla diffusione del ... Leggi su leggo (Di giovedì 31 dicembre 2020) L'torna inda domani giovedì 31 dicembrea domenica 3. Entreranno quindi in vigore tutte le misure più restrittive per fronteggiare i rischi legati alla diffusione del ...

Tg3web : Tutta Italia torna da domani in zona rossa. In più, la mattina del primo gennaio il coprifuoco sarà prorogato fino… - Agenzia_Ansa : #Da domani Italia torna rossa, #Capodanno sarà in casa. Aumentano i controlli. Anche sul web, anti-veglioni clandes… - fanpage : Conte: “In caso di terza ondata tutta Italia sarà zona rossa” - infoitinterno : L'Italia torna in zona rossa: regole e coprifuoco da Capodanno fino al 3 gennaio - bizcommunityit : Zona rossa, il Veneto cambia colore? Luca Zaia frena. Vaccini, la fase 1 si chiuderà prima -