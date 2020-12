Italia zona rossa dal 31 dicembre al 3 gennaio: cosa cambia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Da domani, giovedì 31 dicembre e fino a domenica 3 gennaio, l'Italia tornerà ad essere zona rossa. Ecco tutte le info utili. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Da domani, giovedì 31e fino a domenica 3, l'tornerà ad essere. Ecco tutte le info utili. L'articolo .

stebellentani : Allarme (sarà ascoltato? inascoltato?) di Filiera Italia: “Riaprire ristoranti a cena in zona gialla o si muore. Ch… - Adnkronos : Italia #zonarossa da domani, regole e coprifuoco - LegaSalvini : ITALIA ZONA ROSSA PER NATALE, PER I CLANDESTINI SEMPRE ZONA VERDE! - lejardinplume : @zaiapresidente ...zona arancione il Veneto dal7gennaio? ..cn tutti i dati fasulli/pervenuti da mezza Italia/mi sa… - bizcommunityit : Ultimo giorno di zona arancione, da domani l'Italia torna in zona rossa -

Ultime Notizie dalla rete : Italia zona Italia zona rossa da domani, regole e coprifuoco Adnkronos Capodanno senza fuochi d’artificio. Cenone ridotto con (soli) due amici

Almeno quest’anno al Cenone di San Silvestro non avremo da aggiungere un posto a tavola. Con buona pace del grande Johnny Dorelli, l’ultimo giorno di questo sciagurato 2020, flagellato dal Covid-19, f ...

Vaccino AstraZeneca, il rinvio è una doccia fredda sull’Italia. La Ue: altre dosi Pfizer

Primo trimestre del 2021: 16,1 milioni di dosi; secondo trimestre: 24,2 milioni. In sei mesi l’Italia aveva programmato la consegna e l’uso di oltre 40 milioni di dosi di vaccino, ...

Almeno quest’anno al Cenone di San Silvestro non avremo da aggiungere un posto a tavola. Con buona pace del grande Johnny Dorelli, l’ultimo giorno di questo sciagurato 2020, flagellato dal Covid-19, f ...Primo trimestre del 2021: 16,1 milioni di dosi; secondo trimestre: 24,2 milioni. In sei mesi l’Italia aveva programmato la consegna e l’uso di oltre 40 milioni di dosi di vaccino, ...