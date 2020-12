Italia zona rossa dal 31 dicembre al 3 gennaio, cosa cambia: novità importante sul coprifuoco (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Oggi, mercoledì 30 dicembre 2020, è l’ultimo giorno in arancione. Da domani l’Italia zona rossa. Dal 31 dicembre al 3 gennaio, e poi il 5 e il 6, il nostro paese dovrà rispettare norme ancora più stringenti. La più importante novità riguarda la durata del coprifuoco che tra il 31 dicembre e il 1° gennaio 2021 sarà in vigore tra le 22 e le 7 del mattino, anziché fino alle 5. Le principali misure sono illustrate nelle faq del governo. leggi anche l’articolo —> Terremoto in Croazia, nuove scosse all’alba: «È come Hiroshima», Petrinja non esiste più Per spostarsi sarà necessaria l’auto-certificazione. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi: l’accertata falsità di ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Oggi, mercoledì 302020, è l’ultimo giorno in arancione. Da domani l’. Dal 31al 3, e poi il 5 e il 6, il nostro paese dovrà rispettare norme ancora più stringenti. La piùriguarda la durata delche tra il 31e il 1°2021 sarà in vigore tra le 22 e le 7 del mattino, anziché fino alle 5. Le principali misure sono illustrate nelle faq del governo. leggi anche l’articolo —> Terremoto in Croazia, nuove scosse all’alba: «È come Hiroshima», Petrinja non esiste più Per spostarsi sarà necessaria l’auto-certificazione. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi: l’accertata falsità di ...

