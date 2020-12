Italia zona rossa da domani: restrizioni e coprifuoco (Di mercoledì 30 dicembre 2020) domani l’Italia torna nuovamente in zona rossa con le consuete restrizioni per contrastare la pandemia. Dal 31 dicembre al 3 gennaio e poi il 5 e il 6. Una delle principali novità è la durata del coprifuoco che tra il 31 dicembre e il 1° gennaio 2021 sarà in vigore dalle 22 alle 7 del mattino mentre gli altri giorni resterà dalle 22 alle 5 del mattino. Spostamenti Il rientro che sia per il proprio domicilio, residenza o abitazione, resta legittimo così come gli spostamenti per necessità, lavoro, salute. Fino al 6 gennaio 2021 sono vietati tutti gli spostamenti se si deve far visita a parenti o amici che abitano fuori dalla Regione. Nei giorni di zona rossa si può far visita a parenti o amici una sola volta al giorno anche verso altri comuni ma ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020)l’torna nuovamente incon le consueteper contrastare la pandemia. Dal 31 dicembre al 3 gennaio e poi il 5 e il 6. Una delle principali novità è la durata delche tra il 31 dicembre e il 1° gennaio 2021 sarà in vigore dalle 22 alle 7 del mattino mentre gli altri giorni resterà dalle 22 alle 5 del mattino. Spostamenti Il rientro che sia per il proprio domicilio, residenza o abitazione, resta legittimo così come gli spostamenti per necessità, lavoro, salute. Fino al 6 gennaio 2021 sono vietati tutti gli spostamenti se si deve far visita a parenti o amici che abitano fuori dalla Regione. Nei giorni disi può far visita a parenti o amici una sola volta al giorno anche verso altri comuni ma ...

