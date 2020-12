Italia zona rossa da domani fino al 3 gennaio: le regole. Cosa si può fare a Capodanno (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'Italia torna in zona rossa da domani giovedì 31 dicembre fino a domenica 3 gennaio . Entreranno quindi in vigore tutte le misure più restrittive per fronteggiare i rischi legati alla diffusione del ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'torna indagiovedì 31 dicembrea domenica 3. Entreranno quindi in vigore tutte le misure più restrittive per fronteggiare i rischi legati alla diffusione del ...

RegLombardia : ?? #Covid19 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio in tutta Italia scattano le limitazioni della ‘zona rossa’ previste… - Unomattina : Da domani e fino al #3gennaio l'Italia torna in zona rossa: ci spiega cosa si potrà fare il Vicecapo di Gabinetto d… - Adnkronos : Italia #zonarossa da domani, regole e coprifuoco - Globe1078 : Italia zona rossa da domani fino al 3 gennaio: le regole. Cosa si può fare a Capodanno - LivornoPress : Domani torna la zona rossa in tutta Italia fino al 3 dicembre -