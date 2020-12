Italia e Cina, intrecci pericolosi in tempi di coronavirus: cosa rischia il nostro Paese (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Riceviamo e volentieri pubblichiamo L’anno che si conclude è stato pessimo, per il nostro Paese e per l’intero Occidente. L’unico Stato che ha avuto meno danni e quindi maggior profitto è la Cina. E se la situazione continua, il vantaggio della Cina sarà enorme. Non vi è una strategia nei riguardi della Cina. Il Capitalismo di alto livello e non soltanto, crede di avere vantaggi dalla Cina ed è indifferente ai risultati strategici che ne vengono contro l’Occidente. Il cambio di presidenza degli Stati Uniti palesa che il Capitalismo americano non vuole conflitti economici con la Cina (dazi). Vedremo. Cina, cosa rischia l’Italia Alla lunga, il rapporto tra Stati Uniti e Cina, dubito che ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Riceviamo e volentieri pubblichiamo L’anno che si conclude è stato pessimo, per ile per l’intero Occidente. L’unico Stato che ha avuto meno danni e quindi maggior profitto è la. E se la situazione continua, il vantaggio dellasarà enorme. Non vi è una strategia nei riguardi della. Il Capitalismo di alto livello e non soltanto, crede di avere vantaggi dallaed è indifferente ai risultati strategici che ne vengono contro l’Occidente. Il cambio di presidenza degli Stati Uniti palesa che il Capitalismo americano non vuole conflitti economici con la(dazi). Vedremo.l’Alla lunga, il rapporto tra Stati Uniti e, dubito che ...

