Istruzione e carriera, l’ascensore sociale si è rotto: “Le diseguaglianze prima che economiche sono nell’accesso alla scuola” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ricordate il Pierino di Lettera a una professoressa? Il figlio del dottore con tanti libri e cultura contrapposto nel libro cult della scuola di Barbiana di don Lorenzo Milani a Gianni, lo studente povero, figlio di operai? Pierino è esistito davvero. Si chiamava Andrea Milani Comparetti, nipote del priore di Barbiana, astronomo e matematico italiano di fama internazionale, morto nel 2018 a 70 anni in un incidente stradale, a Pisa, dove è stato docente all’università. Grande carriera accademica, quella del figlio di Adriano Milani, un medico. Il dottore, appunto. Funzionava così nell’Italia di Lettera a una professoressa, libro uscito nel 1967 e venduto in milioni di copie, testo ispiratore della rivolta studentesca del ’68: grazie alla scuola i figli dei “dottori” facevano carriera, i figli degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ricordate il Pierino di Lettera a una professoressa? Il figlio del dottore con tanti libri e cultura contrapposto nel libro cult delladi Barbiana di don Lorenzo Milani a Gianni, lo studente povero, figlio di operai? Pierino è esistito davvero. Si chiamava Andrea Milani Comparetti, nipote del priore di Barbiana, astronomo e matematico italiano di fama internazionale, morto nel 2018 a 70 anni in un incidente stradale, a Pisa, dove è stato docente all’università. Grandeaccademica, quella del figlio di Adriano Milani, un medico. Il dottore, appunto. Funzionava così nell’Italia di Lettera a una professoressa, libro uscito nel 1967 e venduto in milioni di copie, testo ispiratore della rivolta studentesca del ’68: graziei figli dei “dottori” facevano, i figli degli ...

fattoquotidiano : Istruzione e carriera, l’ascensore sociale si è rotto: “Le diseguaglianze prima che economiche sono nell’accesso al… - globne : Istruzione e carriera, l’ascensore sociale si è rotto: “Le diseguaglianze prima che economiche sono nell’accesso al… - Ghinodi14694932 : @EuropeStateMind @telemaco57 @POPOLOdiTWlTTER È come dire che se non hai la tessera giusta ti scordi la carriera in… - AleLuiseMG : Conseguenza inevitabile: l'istruzione liceale ha finito per divenire un mero accessorio, perché tanto chissenefrega… - thegroceryline : la mia carriera universitaria merita di andare a rotoli perché l'istruzione non serve all'economia. Chi se ne frega… -

Ultime Notizie dalla rete : Istruzione carriera Istruzione e carriera, l’ascensore sociale si è rotto: “Le diseguaglianze prima che economiche… Il Fatto Quotidiano Michter's piange la scomparsa del mastro distillatore emerito Willie Pratt

LOUISVILLE, Kentucky, 29 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- È con profonda tristezza che Michter's annuncia la dipartita ieri del mastro ...

Ricerca scientifica, la pandemia penalizza ancora le donne

Ricerca scientifica, la pandemia penalizza ancora le donne. Si racconta che, quando chiesero a Marie Curie cosa provasse a essere sposata con un genio, lei rispose “non lo so, c ...

LOUISVILLE, Kentucky, 29 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- È con profonda tristezza che Michter's annuncia la dipartita ieri del mastro ...Ricerca scientifica, la pandemia penalizza ancora le donne. Si racconta che, quando chiesero a Marie Curie cosa provasse a essere sposata con un genio, lei rispose “non lo so, c ...