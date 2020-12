Israele, mezzo milione di persone vaccinate in 10 giorni: il confronto con l’Italia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In Israele il vaccino contro il Covid-19 è stato inoculato a circa mezzo milione di persone in meno di dieci giorni: l’obiettivo del premier Benjamin Netanyahu è di arrivare entro la fine della primavera 2021 all’immunizzazione di gregge. Gli esperti ritengono che, in generale, l’immunità di gregge si possa raggiungere quando è immune al virus almeno l’80-90% della popolazione. l’Italia, secondo il piano di vaccinazione predisposto dal Governo, dovrebbe arrivare a questo livello non prima dell’autunno inoltrato. Analoga previsione viene fatta per quasi tutti gli altri Paesi europei. Vaccino Covid: Israele corre In Israele – dove è da poco iniziato il terzo lockdown dall’inizio della pandemia – la campagna di vaccinazione è partita il 20 dicembre 2020, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Inil vaccino contro il Covid-19 è stato inoculato a circadiin meno di dieci: l’obiettivo del premier Benjamin Netanyahu è di arrivare entro la fine della primavera 2021 all’immunizzazione di gregge. Gli esperti ritengono che, in generale, l’immunità di gregge si possa raggiungere quando è immune al virus almeno l’80-90% della popolazione., secondo il piano di vaccinazione predisposto dal Governo, dovrebbe arrivare a questo livello non prima dell’autunno inoltrato. Analoga previsione viene fatta per quasi tutti gli altri Paesi europei. Vaccino Covid:corre In– dove è da poco iniziato il terzo lockdown dall’inizio della pandemia – la campagna di vaccinazione è partita il 20 dicembre 2020, ...

