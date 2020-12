Ippolito sul piede di guerra: “Sospesi i medici che non faranno il vaccino” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma ha dichiarato: “Se i medici non vogliono essere Sospesi dal servizio devono vaccinarsi”L’infermiera dell’Istituto Spallanzani Claudia Alivernini, la prima vaccinata in Italia con la dirigente Alessia De AngelisIl dibattito su vaccino anticovid si oppure no, continua a tenere banco e come sempre accade in queste circostanze si registrano due schieramenti opposti tra la popolazione e gli stessi medici. Giuseppe Ippolito e il suo monito Giuseppe Ippolito direttore scientifico dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma, si è inserito nella polemica tra coloro che sono favorevoli al vaccino anticovid e ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Giuseppe, direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma ha dichiarato: “Se inon vogliono esseredal servizio devono vaccinarsi”L’infermiera dell’Istituto Spallanzani Claudia Alivernini, la prima vaccinata in Italia con la dirigente Alessia De AngelisIl dibattito suanticovid si oppure no, continua a tenere banco e come sempre accade in queste circostanze si registrano due schieramenti opposti tra la popolazione e gli stessi. Giuseppee il suo monito Giuseppedirettore scientifico dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma, si è inserito nella polemica tra coloro che sono favorevoli alanticovid e ...

