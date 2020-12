Ippolito | emergenza e piano vaccini | bene Regione Lazio

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma – “Siamo giunti al termine di un anno straordinario ed erano 100 anni che non ci trovavamo di fronte ad una situazione simile. E devo dare atto al Paese e alladi aver fatto fronte in fretta all’. Il 6 novembre e’ stato fatto uno studio di confronto tra il Covid-19 e l’influenza pandemica e quella stagionale: ebla percentuale di morti per il Covid e’ tre volte piu’ alta, doppia la percentuale di ricoveri in terapia intensiva, e servono 3,6 volte di piu’ dei ventilatori respiratori.” “Inoltre questa malattia, nei casi severi, non puo’ essere gestita a casa. Al tempo stesso stiamo lavorando affinche’ non si arrivi nella condizione di ricorrere all’ospedalizzazione. Sul fatto che abbiamo piu’ morti rispetto a tanti altri paesi, c’e’ sicuramente da ricordare che siamo un paese con piu’ ...