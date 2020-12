Inverno | le stazioni di Napoli aprono di notte per accogliere i senzatetto

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) – A partire da questa notte le stazioni Museo e Municipio, della Metro Linea 1 di Napoli, restano aperte anche oltre orario per offrire accoglienza e riparo dal freddo ai senza fissa dimora. Grazie al sostegno del Comune di Napoli, l'Azienda Napoletana Mobilità garantirà l'apertura straordinaria delle stazioni per 10 settimane, fino all'8 Marzo 2021. Per ragioni di sicurezza resterà aperto un unico accesso per stazione: a Museo l'ingresso di Piazzetta Gagliardi e alla fermata Municipio l'uscita San Giacomo. Le stazioni interessate dal provvedimento saranno presidiate da agenti della vigilanza.