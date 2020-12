Intesa Sanpaolo, Sidney diventa filiale operativa (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo prosegue nella strategia di rafforzamento del proprio network internazionale e consolida la presenza nell’area Asia-Pacifico con la trasformazione dell’ufficio di rappresentanza di Sydney in filiale operativa. Ricevuta nei giorni scorsi l’autorizzazione delle Autorità locali, la filiale di Sydney sarà pienamente operativa nel primo trimestre del 2021. La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, rafforza così la propria rete internazionale che si articola su 4 Filiali Hub, 11 Filiali operative, 9 uffici di rappresentanza e 4 banche corporate andando a coprire 25 Paesi nel mondo. La filiale di Sydney, sotto la responsabilità di Kevin Salerno, andrà ad ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) –prosegue nella strategia di rafforzamento del proprio network internazionale e consolida la presenza nell’area Asia-Pacifico con la trasformazione dell’ufficio di rappresentanza di Sydney in. Ricevuta nei giorni scorsi l’autorizzazione delle Autorità locali, ladi Sydney sarà pienamentenel primo trimestre del 2021. La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di, guidata da Mauro Micillo, rafforza così la propria rete internazionale che si articola su 4 Filiali Hub, 11 Filiali operative, 9 uffici di rappresentanza e 4 banche corporate andando a coprire 25 Paesi nel mondo. Ladi Sydney, sotto la responsabilità di Kevin Salerno, andrà ad ...

